Incidente al semaforo di via XXV aprile a San Nicolò: tre feriti trasportati all’ospedale

Due automobili si sono scontrate all’incrocio tra via XXV aprile e via Alicata a San Nicolò. Sul posto sono prontamente intervenute tre ambulanze e l’automedica del 118, con loro anche un equipaggio dei vigili del fuoco

Sono tre le persone coinvolte, una al volante di una Panda e due a bordo della Peugeot 208. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per aprire la portiera della panda che – a causa del forte impatto – risultava bloccata.

In seguito all’incidente le tre persone hanno riportato diverse ferite e sono state trasferite all’ospedale di Piacenza per degli accertamenti. Nessuno è in pericolo di vita. Non è la prima volta che l’incrocio di San Nicolò risulta scenario di incidenti. Sono infatti stati tre gli incidenti nelle ultime due settimane: l’ultimo, una decina di giorni fa quando il malcapitato fu un ciclista investito da una vettura.

Per l’incidente avvenuto poco dopo le 13.00, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.