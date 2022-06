Sale in Comune per prenotare un banchetto elettorale, intanto gli rubano la bici

Bici rubata sotto al municipio in piazza Cavalli. Il furto è stato subito da Massimo Stefanoni, candidato di “Europa verde” alle elezioni amministrative del 12 giugno. “Ero in Comune – spiega – per la richiesta dello spazio destinato ai banchetti elettorali. Sono salito alla riunione intorno alle 15.30 e quando sono sceso la bicicletta non c’era più, con buona pace dell’assessorato alla sicurezza cittadino. Il valore era irrisorio – conclude Stefanoni – ma era di mia madre e ne ero affezionato”.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà