Sicurezza, a Castel San Giovanni agenti fino a mezzanotte nei mesi estivi

Nei mesi estivi, durante i fine settimana, gli agenti di polizia locale usciranno anche di sera, fino a mezzanotte, a Castel San Giovanni. L’annuncio è stato dato durante una seduta del consiglio comunale caratterizzata, ancora una volta, dalle polemiche sulla sicurezza e in particolare sulla sicurezza di piazza Casaroli.

“Si respira una situazione pesante. La piazza è sporca, viene lasciata in condizioni pietose – ha lamentato dalle minoranze Tommaso Greco. – Servono controlli e io oggettivamente ne vedo ben pochi”.

A tale riguardo il sindaco Lucia Fontana e l’assessore alla sicurezza hanno annunciato la predisposizione di un piano di uscite serali per gli agenti della Polizia locale. Il problema riguarda però anche l’apertura della caserma dei carabinieri. “Deve tornare a operare h24, non è pensabile che una città come Castello abbia una caserma aperta solo part time” è stata la richiesta bi-partisan.