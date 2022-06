Conclusa con successo la settimana sportiva a Cesenatico del Liceo Gioia

Una settimana all’insegna dello sport: beach volley, Sup e barca a vela sono solo alcune delle attività sportive che hanno visti coinvolti i ragazzi della terza linguistico G del Liceo M. Gioia di Piacenza, accompagnati dalle professoresse Angela Portesi ed Elisa Inzani.

Alunni e insegnanti accompagnatori hanno soggiornato presso la struttura EuroCamp di Cesenatico, un complesso con accesso diretto al mare, spiaggia privata e diversi campi da beach volley e basket.

Il corso base di avviamento alla barca a vela prevedeva l’apprendimento dei primi rudimenti della navigazione a vela tramite lezioni teorico-pratiche presso la Scuola di vela di Cesenatico, dove a bordo di piccole imbarcazioni da 5/6 posti, i ragazzi, accompagnati da un istruttore qualificato, hanno imparato la nomenclatura di base, a tenere una rotta, a capire da dove arrivasse il vento e come funzionano le manovre. Le lezioni di Sup – una disciplina a metà strada tra il surf e la canoa, che consiste nello stare in piedi su una tavola e spostarsi nell’acqua tramite una pagaia – hanno permesso anche ai più timorosi di raggiungere in poco tempo la posizione corretta e affrontare il mare in piena sicurezza.

Infine, l’escursione a bordo di canoe biposto presso le Saline di Cervia, corredata da una spiegazione storico ambientale riguardante la parte di salina a raccolta industriale del luogo, ha portato all’osservazione della flora e della fauna locale. È stato possibile assaggiare la Salicornia, una pianta locale ricca di sale e vedere i fenicotteri rosa nel loro ambiente naturale.

Oltre allo scopo didattico di avvicinare i ragazzi a sport non usuali nella nostra provincia, le attività hanno permesso di favorire la socializzazione e consolidare il gruppo classe. L’Istituto non è nuovo a questo tipo di iniziative, a settembre 2021 infatti un’altra classe dell’indirizzo linguistico quadriennale era stata ospite della struttura a Cesenatico e aveva affrontato tra le attività anche l’arrampicata sportiva.

Visto il successo dell’iniziativa, l’intento della scuola è di proseguire anche nei prossimi anni, in collaborazione con EuroCamp, questo genere di attività, che portano, oltre ai benefici legati all’attività fisica, anche l’insegnamento dei valori di solidarietà, rispetto della persona e delle regole, che sono i principi fondanti di ogni società sana, strumenti per costruire competenze trasferibili anche in altri contesti di vita.