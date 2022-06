A Cadeo amministratori e cittadini insieme per curare il verde pubblico

Comune e cittadini insieme per la cura del verde. L’amministrazione comunale di Cadeo ha invitato i cittadini ad “arruolarsi” per il mantenimento del decoro urbano. Domani dalle 21.00, nella sala consiliare del municipio si terrà un incontro pubblico. “Dato che il nostro comune è di tutti e tutti teniamo al decoro e all’ordine – le parole del primo cittadino Marica Toma – abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di un gruppo di cittadini che intende occuparsi del verde pubblico”.

A coordinare il progetto ‘Cadeo più verde’ è l’assessore Federico Francia, pronto a “confrontarsi con i partecipanti per predisporre le basi operative per il gruppo di lavoro”. Il sindaco, durante l’ultimo consiglio comunale, ha poi annunciato l’approvazione del programma di interventi di pulizia dei fiumi promosso dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. «Si tratta – spiega – di un intervento di pulizia e valorizzazione dei corsi d’acqua. I lavori di questo progetto riguardano interventi di risagomatura dell’alveo, taglio di vegetazione arbustiva e arborea, rimozione di piante cadute, ricarico e manutenzione delle sponde, manutenzione ed integrazione di opere idrauliche danneggiate”.

