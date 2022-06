Fiorenzuola, capannone in fiamme in località Bonfanta. A fuoco rotoballe di fieno

Un incendio è divampato questo pomeriggio, intorno alle 18.00, a Fiorenzuola, in località Bonfanta. Ad andare in fiamme, per cause ancora da accertare, sono state alcune rotoballe di fieno stipate in un capannone. Per domare il rogo sono giunte sul posto tre squadre di vigili del fuoco con autobotti provenienti da Fiorenzuola e Piacenza. L’intervento si è concluso fortunatamente senza feriti.

