Piscina aperta in anticipo a Ponte dell’Olio. Per Chiesa: “Simbolo di efficienza”

Sabato è stata inaugurata la stagione estiva della piscina comunale di Ponte dell’Olio: frutto di un percorso iniziato nel 2019 dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Chiesa. “Il tormentone quando apre la piscina? Doveva finire” ha spiegato Chiesa, riferendosi al fatto che negli anni passati l’impianto veniva aperto anche a fine giugno, suscitando il fastidio della popolazione.

“Nel 2021 l’apertura è stata l’undici giugno, positivo ma non ancora soddisfacente – spiega il sindaco – fino a quest’anno con l’apertura il 4 giugno, addirittura in anticipo di un giorno rispetto al termine minimo di apertura fissato per contratto. La piscina non è ovviamente un servizio fondamentale per la vita delle persone come invece lo è una scuola o un ospedale, ma riteniamo che questo possa essere un buon esempio di efficienza della pubblica amministrazione locale, di cui andiamo veramente orgogliosi”.

Un percorso possibile anche grazie alla proprietà privata che ha consentito di svolgere i sopralluoghi e i lavori un mese prima del solito. La piscina si trova infatti nell’area del torrente Nure e per accedervi è necessario realizzare ogni anno un guado. La piscina è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00.