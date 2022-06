Vaiolo delle scimmie, tre casi a Piacenza. Uno in ospedale, due in isolamento

L’azienda sanitaria fa sapere che a Piacenza si sono registrati tre casi di Monkeypox (il vaiolo delle scimmie), collegati tra di loro: una persona è ricoverata in ospedale, per motivi precauzionali, mentre le altre due sono a casa in isolamento fiduciario fino alla guarigione.

Il dipartimento di Sanità pubblica ha svolto la prevista indagine epidemiologica, che non ha rilevato altri possibili contatti a rischio, e sta effettuando la sorveglianza sanitaria per verificare il rispetto dello stato di isolamento.