Borgonovo, al via un concorso musicale in memoria di “Dome”

Si chiama “4 you contest” ed è un concorso che il prossimo 8 luglio vedrà sfidarsi nell’area dell’ex monastero di Borgonovo una decina di band, o solisti, non professionisti emergenti under 30 (tra i 14 e i 30 anni), tutti accumunati “dal desiderio di essere liberi”. La frase non è casuale, si tratta di una citazione da un testo di Domenico Di Canio, ragazzo borgonovese morto lo scorso gennaio nelle acque gelide del fiume Trebbia insieme agli inseparabili amici: Costantino, William ed Elisa. Anche il numero, 4, rimanda ai quattro sfortunati ragazzi.

Per partecipare alla prima edizione del concorso musicale occorre iscriversi entro il 30 giugno. Le esibizioni si terranno invece l’8 luglio. “La giuria ancora in fase di definizione – dice il consigliere comunale con delega alle politiche giovanili Margherita Bensi – sarà formata da esperti del settore e anche i premi che verranno assegnati ai vincitori saranno a tema”.