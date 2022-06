Incidente a Podenzano, tre veicoli coinvolti. Motociclista gravissimo

Sarebbero molto gravi le condizioni del motociclista rimasto coinvolto questa mattina, poco dopo le 10.30, in un incidente stradale avvenuto lungo la centralissima via Roma a Podenzano. All’altezza dell’intersezione tra via Torta e via Salvo D’Acquisto la moto, diretta verso Piacenza, avrebbe tamponato un’auto sul punto di svoltare: in seguito all’impatto sarebbe quindi finita contro un’altra auto che proveniva dalla parte opposta. L’uomo alla guida della due ruote è stato quindi sbalzato finendo sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’automedica del 118, oltre all’eliambulanza che ha trasportato il ferito all’ospedale di Parma.

