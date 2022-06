Un incidente stradale si è verificato nei pressi dell’incrocio dell’Istituto scolastico Raineri Marcora, sulla strada Agazzana, a Piacenza. A scontrarsi stamattina, 8 giugno, una Fiat Punto e un ciclista di 70 anni. Ad avere la peggio l’uomo in sella alla bici che è stato trasportato all’ospedale di Piacenza. Non sarebbe in pericolo di vita.

