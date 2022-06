Cortemaggiore, la serra dell’Istituto Marcora devastata dai vandali

Vandali nella serra costruita dall’Istituto Marcora, in località Sissa a Cortemaggiore, a poche decine di metri dallo stesso Istituto. Ignoti hanno lacerato, in alcune parti, la copertura in plastica e hanno messo a soqquadro l’interno, rovesciando e anche rompendo, diversi vasi e germogli. Una regolare denuncia è stata eseguita e i carabinieri hanno avviato le indagini. Purtroppo non si tratta di un episodio isolato. “Un gesto sicuramente condannabile che ci amareggia profondamente – ha commentato Gianmaria Cabrini, coordinatore dell’istituto Marcora di Cortemaggiore – Questo spazio serra è importante per i nostri studenti che eseguono attività legate all’orto, ai fiori e con particolare attenzione alle erbe aromatiche. Imparano a seminare, curare e riprodurre le piantine. Studiano le varietà di sementi e le diversità di coltivazione”.

