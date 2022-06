Gasparri: “Con Barbieri Piacenza diventerà capitale della laboriosità e cultura”

“Forza Italia ha sostenuto con decisione la candidatura a sindaco di Patrizia Barbieri alle elezioni amministrative del 12 giugno e ha voluto la coesione del centrodestra, delle componenti politiche e delle componenti civiche, che rappresentano l’unica casa dei moderati, quella voluta da Silvio Berlusconi che si è espresso a sostegno di Patrizia Barbieri con la quale condividiamo un percorso che vorremmo che continuasse nei prossimi cinque anni per fare di Piacenza una capitale della cultura, dell’identità e della laboriosità italiana”. Sono le parole del senatore Maurizio Gasparri oggi, 8 giugno, a Piacenza per partecipare alla conferenza dal titolo “L’avvenire delle nostre origini: l’economia della cultura a Piacenza, prima città della poesia e della pace” a cura di Edoardo Callegari presso il Piccolo Museo della Poesia di Piacenza e in seguito ha visitato la mostra dedicata al Klimt alla Galleria XNL di via Santa Franca.

“A Piacenza abbiamo un museo della poesia che rappresenta una unicità mondiale e ora la mostra sul Klimt con un’opera dal valore inestimabile. Vogliamo che queste eccellenze vengano conosciute e promosse anche fuori dai confini provinciali. Tanto che ho già proposto un percorso di valorizzazione a Giordano Bruno Guerri che presiede il Vittoriale degli italiani dedicato a D’Annunzio e ho parlato a Pupi Avati che sta per presentare un film sulla vita di Dante Alighieri. Questa accezione positiva poetica di Piacenza va fatta conoscere. sottolinea Gasparri. “Rappresenta un momento di spiritualità e storia, è uno scrigno che può trovare, nella prosecuzione del mandato della Barbieri, anche ulteriori occasioni per rafforzare la sua identità culturale”. Gasparri intervistato da Telelibertà è tornato sul tema del Covid: “Piacenza è stata una delle zone più fragili, Patrizia Barbieri insieme a tutto il comune ha retto questa ondata che è stata ancora più forte che altrove. Nonostante questo, il primo cittadino si è dedicato a molte iniziative nel campo della gestione diretta degli spazi della città, di una diversa valutazione urbanistica di strutture storiche, di attività culturali e attività di ogni genere. Merita la fiducia, ha saputo tenere il centrodestra unito con tutte le fatiche che la politica comporta”.