In fiamme i pannelli fotovoltaici di una casa. Vigili del fuoco a Gossolengo

Poco dopo mezzogiorno, due squadre dei vigili del fuoco di Piacenza sono intervenute per disinnescare un principio di incendio sul tetto di una villa a Gossolengo, in via Marconi.

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, ma probabilmente sono legate alla presenza di diversi pannelli fotovoltaici sul tetto dell’abitazione. I vigili del fuoco di Piacenza – ancora presenti sul posto – sono intervenuti con autoscala e autobotte.

Grazie al rapido intervento delle squadre di soccorso sono stati evitati gravi danni alla villa.