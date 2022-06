Sei anni fa la scelta di cambiare vita: da Milano alla frazione isolata nella natura

“Quando ho visto il luogo, me ne sono perdutamente innamorata, tanto che mi è scesa una lacrima per l’emozione”. Inizia così il racconto di un cambio di vita radicale che Mariasilvia Segatto, 40enne di origini friulane, Sales area manager nel settore dell’abbigliamento a Milano, ha compiuto insieme al compagno, il piacentino Vitaliano Fiorillo, 42 anni, docente all’università Bocconi. La coppia lavora a Milano (lei macina 60mila chilometri all’anno) e nel 2016 ha deciso di trasferirsi a Cà del Monte, nel comune di Travo. Una piccolissima frazione che guarda alla Pietra Perduca e Parcellara e che conta poche anime. Mariasilvia e Vitaliano sono praticamente gli unici residenti stanziali nel periodo invernale. In un momento in cui il calo demografico e la fuga dalla montagna fanno registrare un record negativo, questa è una storia che fa sognare.

GUARDA L’INTERVISTA DI MARZIA FOLETTI