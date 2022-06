Torneo in memoria di Marija e Metodij l’11 e 12 giugno: “Ricorderemo la loro gioia”

Sono passati due anni e mezzo dalla scomparsa di Marija e Metodij, due cugini che hanno perso la vita in un incidente stradale il 2 febbraio 2020 a Piacenza. La ragazza, 24 anni, era figlia del console macedone a Venezia, mentre il ragazzo, 26 anni, era cresciuto e lavorava a Piacenza. Per ricordare i due giovani, la comunità macedone di Piacenza organizza l’11 e il 12 giugno una festa con un torneo di calcetto al campo sportivo parrocchiale di San Bartolomeo.

“E’ stato uno shock ma la comunità macedone di Piacenza ha reagito e questa è la prima edizione di una manifestazione che vogliamo riproporre nel tempo per tenere vivo il ricordo di questi ragazzi e stringerci intorno alle loro famiglie”, dice Ace Pojrazov della comunità macedone di Piacenza, promotrice dell’iniziativa in cui è attesa anche una delegazione diplomatica per onorare Marija e Metodij.

Per commemorare questi due giovani pieni di vita e di allegria, la comunità macedone ha scelto di organizzare un evento sportivo dedicato ai bambini e agli adulti. Alle 11 di sabato 11 giugno a sfidarsi saranno i junior con otto squadre in competizione. Nel pomeriggio di sabato cominceranno anche le sfide per il torneo dei senior. Nel tardo pomeriggio di sabato avverrà la premiazione dei piccoli atleti e la consegna a tutti gli sportivi delle medagliette con sopra incisa la foto dei due cugini. La stessa istantanea sarà anche stampata sulle magliette delle squadre in gara.

La manifestazione riprende domenica alle 11:30, dopo la messa officiata da padre Klimet che ricorderà i due ragazzi. Nel pomeriggio si svolgeranno poi le fasi finali del torneo degli adulti con 13 squadre a sfidarsi. “Sono ragazzi italiani, macedoni, rumeni, albanesi, senegalesi, alcuni erano amici o conoscevano Metodij e hanno aderito subito alla nostra iniziativa”, spiega Porjazov.

Il torneo si terrà nel campo sportivo del centro parrocchiale macedone ortodosso di San Bartolomeo.