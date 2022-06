Botte nella notte in via Calzolai, un giovane scappa a torso nudo e insanguinato

Lite in via Calzolai nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 giugno. Un giovane intorno alle 2 è stato visto correre lungo la strada a torso nudo e insanguinato. Alcune persone che hanno assistito alla scena hanno chiamato le forze dell’ordine e sul posto sono accorsi polizia e carabinieri. Una pattuglia dell’Arma ha fermato due sospetti, uno dei quali era proprio a torso nudo e insanguinato. Pare che i due abbiano ammesso di essersi malmenati per futili motivi in mezzo alla strada. Nessuno dei due ha però voluto ricorrere al pronto soccorso e nessuno dei due ha voluto denunciare per il momento il rivale.

TUTTI DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’