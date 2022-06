Addio ad Agostino Covati, presidente onorario dell’Anpi. Aveva 95 anni

Se ne è andato nella mattinata del 13 giugno Agostino Covati, presidente onorario della sezione piacentina dell’Anpi, Associazione nazionale partigiani d’Italia. L’imprenditore bobbiese, già consigliere regionale per la Democrazia cristiana, aveva 95 anni. Giovanissimo si unì alla settima brigata Giustizia e Libertà e diventò comandante partigiano. Lo scorso 25 aprile, come ogni anno, aveva partecipato alle celebrazioni in piazza Cavalli.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà