Anche le dop piacentine protagoniste alla Summer Fancy Food di New York

E’ la Food Valley emiliano-romagnola a giocare un ruolo da protagonista alla 66esima edizione della Summer Fancy Food, in corso al Jovitis Center di Manhattan. I 44 prodotti Dop e Igp della regione, dei quali i 3 Dop piacentini, coppa, salame e pancetta, sono stati posti in vetrina nella più importante manifestazione del settore agroalimentare del Nord America, di cui il nostro Paese è stato nominato partner Country per l’edizione 2022. Tra le 25 aziende espositrici, anche le piacentine Molino Dallagiovanna per le farine e Steriltom per il pomodoro.

Ad inaugurare la rassegna, insieme al presidente della Fancy Food Bill Lynch e all’ambasciatrice italiana negli Usa Mariangela Zappia, il presidente della Regione Stefano Bonaccini, l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi e la presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti. L’obbiettivo della missione istituzionale è incrociare competenze e vocazioni di Emilia-Romagna e Stati Uniti del nord in settori strategici, a partire dall’agroalimentare, che nell’export vede gli Stati Uniti secondo paese di destinazione e nel 2021 ha sfiorato un valore di 670 milioni di euro.

“Per questo siamo qui, per lanciare un programma che guardi al mercato Usa nel momento in cui i consumatori americani dimostrano di preferire la qualità e la sicurezza, terreno sul quale l’Emilia-Romagna non ha rivali nel mondo”. Affermano Bonaccini e Mammi, presentando il programma di promozione agroalimentare “Made in ER-Usa 2022-2023”.

Quella di New York è la prima tappa della missione istituzionale della Regione che fino al 17 giugno toccherà anche le città di Boston, Washington, Philadelphia, per incrociare le competenze e le vocazioni di due territori – Emilia-Romagna e Stati Uniti del Nord – in alcuni settori strategici: agricoltura 4.0, agroalimentare, ma anche Big Data e intelligenza artificiale, scienze della vita, biotecnologie, automotive. E avviare collaborazioni e progetti comuni, spingendo sull’export e promuovendo gli investimenti.

La prima giornata della missione si è conclusa con un’iniziativa promossa dalla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo. Al Family Community Club di New York, il presidente Bonaccini e la presidente Petitti, insieme al presidente e alla vicepresidente della Consulta, Marco Fabbri e Valentina Stragliati, hanno incontrato una rappresentanza degli emiliano-romagnoli che vivono e lavorano nella Grande Mela, molti dei quali arrivati anni fa ma che mantengono un forte legame con la loro terra d’origine.

Un’occasione per stringere ulteriormente i rapporti ma anche una serata all’insegna della più autentica tradizione emiliano-romagnola, grazie al concerto della Mirko Casadei Popular Folk Orchestra, lungo il solco tracciato dall’indimenticabile Raoul Casadei.

I prodotti Dop e Igp dell’Emilia-Romagna

