Giornata del donatore di sangue: la street art “illumina” la città

Via La Primogenita, a Piacenza, ha un tocco di colore in più e un messaggio che si rivolge alla città: il “dono” da una parte e lo scambio intergenerazionale dall’altra. È questo il significato del murale inaugurato oggi, 14 giugno, in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue. Sulle pareti di due edifici campeggiano due bambini e un nonno che gioca con la nipotina con il contrasto tra i colori vivi e il bianco e nero. La realizzazione dell’opera di street art realizzata da Fabio Guarino e Antonio Catalani è stata approvata dal Comune di Piacenza, Acer e finanziata dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano. Un regalo alla città voluto da Avis.