“Un po’ di colores per Piacenza”: concluso il murale in via Radini Tedeschi

Dal 9 all’11 giugno Lucas Martins Job e Giulia Casana, fondatori del gruppo Unpodicolores, hanno coinvolto un gruppo di ragazze e ragazzi tra i 14 e i 25 anni, “agganciati” tramite l’attività di educativa di strada prevista nel progetto, ma anche cittadini di passaggio, di tutte le età.

La proposta è stata ispirata alla combinazione di varie parole suggerite dai ragazzi e dal concetto di Hygge : si scrive hygge , si pronuncia ügghe ed è il segreto della felicità in Danimarca. Una condizione di benessere psicologico, emotivo, ambientale, che rimanda alla felicità quotidiana: per essere “ hygge ligt” bisogna concentrarsi sulle cose semplici, che fanno stare bene, ricreando un ambiente accogliente in cui godere a pieno dei piaceri quotidiani che la vita offre.

Il risultato è stato un insieme di forme geometriche che rafforzano il concetto dello “stare bene” in modo semplice, mentre i colori accesi rimandano a un pieno di vitalità.

Commenta Lorenzo De Carli di Educatori di Strada: “Riteniamo la Street Art una tecnica artistica importante dal punto di vista identitario, un’espressione personale proiettata volutamente all’esterno. Questa tecnica artistica è capace di comunicare efficacemente favorendo un contatto non formale con i gruppi, specialmente giovani, che esprimono sé stessi in differenti modalità, raccontando i propri vissuti quotidiani e le proprie idee, educando alla creatività e all’originalità.”

Il progetto è tutt’ora in corso, e prevede come prossimo appuntamento l’esperimento di cittadinanza attiva “AssembLamenti” con la compagnia teatrale milanese Generazione Disagio: l’appuntamento è per giovedì 16 alle 18 presso la Biblioteca di Strada dei Giardini di via Serravalle Libarna, nel cuore del quartiere Infrangibile. Hygge è a cura di Laboratorio di Strada ODV, Educatori di Strada, Coop. L’Arco, Centro Sociale Papa Giovanni XXIII, Progetto OpS Piacenza, Fabbrica&Nuvole ODV, Associazione Genitori per Piacenza.





