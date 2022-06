Podenzano, al via i contributi comunali per abbattere la retta dei centri estivi

A Podenzano anche quest’anno le famiglie con bambini di età compresa tra i tre e i 13 anni potranno fare richiesta di accesso al contributo comunale per abbattere la retta dei centri estivi, sia quelli accreditati sia quelli non accreditati ma che abbiano comunicato l’attivazione al Comune.

Il contributo sarà erogato direttamente dal Comune al gestore del centro estivo che applicherà lo sconto al momento del pagamento della quota, cioè 30 euro settimanali a bambino (o 70 euro se minori disabili certificati) sia per frequenza a tempo pieno sia part time.

Le domande possono essere presentate entro il 27 agosto su modulo che si trova sul sito del Comune di Podenzano. Anche in consiglio comunale si è affrontato l’argomento dei bonus per la frequenza ai centri estivi. In una variazione di bilancio, l’amministrazione ha stanziato 30mila euro.

Sul tema bonus centri estivi il consiglio ha approvato anche la mozione presentata dal gruppo di minoranza “Uniti per Podenzano” (astenuto il consigliere di maggioranza Mario Scaravella) in cui veniva chiesto all’amministrazione lo stanziamento della stessa cifra per andare incontro alle famiglie.