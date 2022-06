Caldo, allarme per gli anziani: “Al riparo nei parchi, il Facsal è la nostra oasi”

Caldo e afa con temperature ben oltre le medie climatiche di riferimento e notti tropicali. Per i prossimi giorni le notizie sul fronte meteorologico non sono per nulla rassicuranti: l’anticiclone Scipione diventerà sempre più potente e farà aumentare considerevolmente le temperature su quasi tutta l’Italia. A rischio, quindi, ci sono le fasce fragili della popolazione: nel Piacentino gli anziani over 65 sono oltre 70mila. Ecco come si mettono al riparo dall’ondata di calore. Il servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.