Incidente in galleria a Bobbio: muore centauro 60enne piacentino

Non ce l’ha fatta il motociclista, un piacentino 60enne, rimasto coinvolto questo pomeriggio, poco dopo le 18.30, in un incidente stradale all’interno della galleria Barberino, lungo la Statale 45 nel comune di Bobbio. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro, che stando alle prime informazioni raccolte avrebbe coinvolto, oltre alla moto, tre auto. Sul posto, oltre alla Pubblica Assistenza di Travo e all’automedica proveniente da Bobbio, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Bobbio e l’eliambulanza. La Statale 45, in quel tratto, è stata chiusa alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso. Pesanti i disagi alla circolazione.

