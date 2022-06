Polignano, in fiamme un campo di frumento. Incendio domato dai vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di domenica 19 giugno: le fiamme sono divampate in un campo a Polignano, nel comune di San Pietro in Cerro. In base alle prime informazioni raccolte l’incendio sarebbe stato originato da una mietitrebbia, anche se non esclude che possa essere stato il gran caldo di queste ore a scatenare le fiamme, che hanno preso distrutto un ettaro di terreno. Solo il pronto intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con due squadre provenienti da Fiorenzuola e Piacenza, ha evitato che il rogo si propagasse ulteriormente. Non si sono registrati feriti.

