Fiorenzuola, in arrivo ciclopedonale in via Kennedy: progetto da 82mila euro

E’ in arrivo a Fiorenzuola un nuovo percorso ciclopedonale, lungo via Kennedy. L’iniziativa rientra nella politica della Regione Emilia-Romagna, tesa a favorire lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente con il bando di progetto “Bike to work 2021” al quale il capoluogo della Val d’Arda ha partecipato presentato un’opera di importo complessivo di 82.500 euro, finanziabile per l’80% (circa 66 mila euro) dalla Regione. Il finanziamento è concesso nello scorso novembre, al quale è seguita la fase progettuale.

