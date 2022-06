Siccità, Gallizioli di Coldiretti: “Situazione catastrofica. Va data priorità all’agricoltura”

A causa dell’emergenza siccità l’obiettivo minimo di arrivare alla fine di luglio con una quantità di acqua utile alla distribuzione irrigua appare assai remoto. Il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli è tornato a ribadire quelle che in questo momento sono le priorità per fare in modo che il comparto agricolo, il quale ha già subito danni per oltre un miliardo, riesca a portare a termine la stagione.