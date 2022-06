Buoni spesa, completata l’istruttoria. A Piacenza accolte 487 richieste su 577

Il Comune di Piacenza fa sapere che che è stata completata l’istruttoria delle 577 domande pervenute dal 2 all’8 maggio 2022 relative al bando per la concessione di contributi a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza da virus Covid-19 mediante l’erogazione di buoni spesa telematici.

I requisiti oggetto di verifica sono stati quelli previsti dal bando: residenza del nucleo famigliare del richiedente nel Comune di Piacenza, valore Isee ordinario 2022 non superiore a 10mila euro, patrimonio mobiliare, desumibile sempre dall’attestazione Isee, non superiore a 5mila euro.

All’esito dell’istruttoria, le domande ammesse a contributo sono 487, mentre 90 sono quelle rigettate. L’elenco degli ammessi e degli esclusi è pubblicato in forma anonima sul sito www.comune.piacenza.it, con valore di notifica a tutti gli effetti secondo l’ordine di arrivo delle domande (le motivazioni alla base del rigetto delle istanze sono espressamente indicate).

Contro l’esclusione è possibile presentare osservazioni entro 10 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell’ente, esclusivamente mediante comunicazione inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] (anche da indirizzo email ordinario) avente ad oggetto “Osservazioni buoni spesa – Id domanda”. I buoni spesa digitali – il cui importo complessivo varia da un minimo di 150 euro per i nuclei composti da una sola persona a un massimo di 350 euro per famiglie con quattro componenti o più – verranno messi a disposizione dalla società Pellegrini spa direttamente ai beneficiari ammessi al contributo tramite l’invio di una email all’indirizzo indicato in sede di compilazione della domanda. Si consiglia di controllare la posta elettronica, con l’avvertenza ulteriore di prestare attenzione anche alla spam.

L’istruttoria delle domande pervenute successivamente alla data dell’8 maggio è attualmente in corso, una volta completata si provvederà a dare notizia del relativo esito alla cittadinanza.