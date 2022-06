Maturità, domani l’esame per 2.295 piacentini: “Che ansia, ultime ore sui libri”

Si parte. Domani 2.295 studenti piacentini affronteranno l’esame di maturità, un traguardo fondamentale del percorso scolastico. La prima prova consiste in un test scritto di lingua italiana. Quest’anno torna anche una seconda prova scritta – in programma giovedì – inerente alla disciplina di indirizzo. Infine, la terza prova si svolge con un colloquio orale. Intanto oggi molti giovani si sono dati appuntamenti nella biblioteca Passerini-Landi per le ultime “fatiche” di studio in vista della maturità. Qui sopra il servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.