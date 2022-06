Medicine and Surgery: “Presto nuove sedi presso altri sei reparti dell’ospedale”

Importanti novità in vista per il corso di laurea magistrale a ciclo unico “Medicine and Surgery” dell’Università di Parma, attivato quest’anno nella sede di Piacenza.

Come illustrato dal magnifico rettore Paolo Andrei durante la conferenza sociosanitaria, convocata oggi con i sindaci del territorio in video-collegamento, “il comitato di coordinamento composto da rappresentanti dei soggetti promotori (Università di Parma, Ausl e Comune di Piacenza con il sostegno della Regione, ndc) ha messo a punto la programmazione per l’anno accademico 2022/2023. La proposta da noi formulata, che dovrà ottenere l’approvazione dal comitato regionale di indirizzo, al quale spetta il compito di valutare tutte le prospettive e i programmi nel rapporto università-aziende sanitarie, prevede l’istituzione di ulteriori sedi presso l’ospedale di Piacenza. Oltre a quelle già istituite, che riguardano la pediatria e il reparto di ortopedia e traumatologia, le nuove sedi saranno sei: cardiologia, oncologia, ematologia, neurologia, chirurgia generale e medicina riabilitativa di continuità. Sei nuove unità operative complesse che diventerebbero sedi ulteriori dell’Università di Parma. Per rendere possibile la loro attivazione in qualità di nuove sedi, abbiamo ipotizzato l’istituzione dei ruoli necessari, i quali dovranno essere almeno due per le singole sedi ulteriori: sia di professore associato, sia di ricercatore universitario. Oltre a queste sei sedi ulteriori – ha quindi aggiunto Andrei – abbiamo immaginato, d’accordo con l’Ausl di Piacenza, l’istituzione di tre posizioni di professore associato per settori che, pur non dando origine a sedi ulteriori, serviranno a completare il quadro sia sul fronte assistenziale sia su quello didattico: si tratta di tre professori associati, il primo sulla microbiologia, il secondo sulla reumatologia e il terzo sull’igiene generale applicata. Concludo dicendo che, dal punto di vista didattico, il corso di laurea in lingua inglese sta funzionando bene: in questo primo anno di attività abbiamo avuto ottimi riscontri sia dal punto di vista dei numeri, con gli studenti che hanno raggiunto le 100 unità, sia dalla varietà della popolazione studentesca, con ragazze e ragazzi provenienti da tutto il mondo. Numeri che l’anno prossimo dovrebbero raddoppiare, con il corso che porterà a Piacenza, nei sei anni del suo ciclo di vita, 600 giovani che daranno un impulso significativo finalizzato al benessere del sistema sanitario. Inoltre, durante il prossimo anno accademico la sede temporanea del Collegio Alberoni ci fornirà un ulteriore spazio per le lezioni”.

La proposta illustrata da Andrei, in attesa dell’approvazione da parte del comitato regionale di indirizzo, ha raccolto il consenso unanime da parte del Ctss. Presente in videocollegamento anche il sindaco uscente e presidente della Provincia Patrizia Barbieri, che ha ricevuto i complimenti da parte dei membri della conferenza socio sanitaria. “A lei va il nostro grazie – ha affermato Lucia Fontana, presidente della conferenza sociosanitaria e primo cittadino di Castel San Giovanni. – Attraverso il suo impegno ha fatto sì che questo grande sogno si realizzasse. In poco tempo abbiamo visto la realizzazione di un progetto a lungo atteso, che porterà numerosi benefici al nostro territorio”.