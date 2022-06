Piozzano, don Olimpio Bongiorni ha festeggiato i suoi 101 anni celebrando messa

Don Olimpio Bongiorni ha compiuto 101 anni. Il decano dei sacerdoti piacentini, in barba all’età, continua indefesso il servizio a favore dei parrocchiani. In occasione del suo centunesimo compleanno don Olimpio non si è scomposto. Ha detto messa nella parrocchia che serve dal quasi quattro decenni, visto che vi ha preso servizio nel 1984. “Ha celebrato messa come fa sempre” dicono i fedeli. Unico strappo un pranzo in un ristorante del posto, insieme ai piozzanesi che lo hanno festeggiato con una torta e una simbolica tirata d’orecchie. Una vita iniziata a Ziano, nel 1921, la sua e tutta dedicata al servizio sacerdotale. Don Olimpio fu infatti ordinato sacerdote dall’allora vescovo Ersilio Menzani nel marzo del 1946, dopo aver seguito gli studi nel seminario diocesano di via Scalabrini e poi al collegio Alberoni di Piacenza.

