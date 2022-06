Grave incidente nel pomeriggio di mercoledì 22 giugno in località Cattagnina tra San Nicolò e Rottofreno. Per cause da accertare, una moto e un’auto si sono scontrate. Il centauro è stato sbalzato ed è finto nel canale. Subito sono arrivati i soccorritori inviati dal 118. L’elisoccorso ha trasportato il ferito all’ospedale di Parma. Il traffico ha subito rallentamenti.

