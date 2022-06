Pediatria, alla scoperta dei clown dottori: “Svolgono un servizio fondamentale”

Nel reparto di pediatria e neonatologia dell’ospedale di Piacenza è attivo, dal 2014, un servizio di Comicoterapia per i piccoli pazienti curato dai clown dottori della Cooperativa Sociale Casa Morgana. Il progetto è sempre stato sostenuto, oltre che da fondi propri dell’Ausl, da importanti contributi della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

L’obiettivo è quello di alleviare l’esperienza del ricovero a bambini e genitori attraverso la risata, il gioco, la poesia e la creatività. Stamattina il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi ha fatto visita all’ospedale per conoscere di persone Peppa, Germano e Dafne, alcuni dei clown dottori che ogni giorno lavorano in ospedale per accogliere i piccoli ricoverati in pediatria.

“Lo considero un punto di eccellenza della nostra assistenza al bambino – ha spiegato il primario del reparto di pediatria, Giacomo Biasucci. – Si tratta di educatori dotati di grandi competenze nei rapporti con l’infanzia. Un ulteriore tassello nel percorso di presa in carico globale del bambino e della sua famiglia e di umanizzazione delle cure nella quale noi abbiamo sempre creduto”.