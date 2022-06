Piozzano, amarcord della scuola San Gabriele: ex alunni si ritrovano dopo anni

Un centinaio di ex alunni della scuola elementare di San Gabriele di Piozzano si è dato convegno per una giornata all’insegna dell’amarcord. Tutti sono ritornati nella piccola frazione per rievocare i tempi in cui frequentavano la pluriclasse che di anno in anno veniva ospitata da una delle famiglie del paese, che metteva a disposizione qualche locale. Per l’occasione gli organizzatori non hanno fatto mancare nulla: nemmeno una ricostruzione delle aule con tanto di banchi, calamai, quaderni e diari che documentano come si svolgeva la vita nella piccola scuola di San Gabriele. Tra i partecipanti anche tre maestre: Rita Bracchi, Emilia Valenti Pozzoli e Giuseppina Burgazzoli.

“Fu Giuseppina – dicono gli organizzatori – l’ultima maestra prima che la scuola venisse chiusa e accorpata a Piozzano”. Narciso Magistrali, classe 1933, è tra i primissimi che si iscrissero nella scuola che all’epoca aveva da poco aperto i battenti (aprì nel 1939 per chiudere nel 1976). Gli organizzatori hanno anche curato una pubblicazione ricca di ricordi.

ALTRI DETTAGLI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI