Viale Dante, commercianti lamentano: “Fontana con acqua ferma e sporca”

“La fontana alla rotonda di viale Dante è piena di acqua ferma e maleodorante e come se non bastasse attira nuvole di zanzare” ha lamentato un commerciante della via di Piacenza che ha preferito rimanere anonimo, con lui altri commercianti della rotonda hanno segnalato lo stato di degrado della fontana che è ferma dallo scorso autunno. “Solitamente durante l’estate viene riattivata, ma un guasto non lo ha permesso e adesso ci troviamo con acqua ferma che sembra una palude” ha dichiarato un altro esercente.

