Monsignor Busani lascia Castello. Il nuovo parroco sarà don Campisi

Monsignor Giuseppe Busani lascia la parrocchia di Castel Sang Giovanni. Al suo posto arriverà dopo l’estate don Andrea Campisi, attuale parroco di Gragnano. L’annuncio lo ha dato ieri sera il vescovo monsignor Adriano Cevolotto durante la celebrazione in omaggio al santo patrono, San Giovanni Battista. L’annuncio è arrivato nemmeno troppo a sorpresa, visto che da diversi giorni si rincorrevano voci sulla possibile partenza di monsignor Busani verso un’altra parrocchia. In ogni caso la conferma per bocca dello stesso vescovo ha creato una certa emozione tra i fedeli che stavano assistendo alla messa.

