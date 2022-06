Piacenza tra le città più calde d’Italia. Nei prossimi giorni previste punte di 36 gradi

La stagione estiva è appena iniziata, ma già da settimane la mancanza di precipitazioni piovose e le alte temperature hanno caratterizzato le giornate e le sere nella nostra provincia.

Prosegue l’ondata di caldo che sta colpendo l’intero nord Italia. Ieri notte Piacenza è stata una delle città più clade d’Italia; il termometro segnava 24 gradi, un grado in meno rispetto alla vicina Parma e due gradi in meno rispetto Milano. La situazione risulta ancora più critica perché ad aggiungersi alle alte temperature è proprio la mancanza di precipitazioni.

Da qui la scelta della Regione Emilia-Romagna di dichiarare lo stato di criticità idrica per 90 giorni, dando mandato agli enti competenti di intervenire per contenere e ridurre gli effetti della crisi: il Comune di Piacenza ha quindi emanato -per il periodo che va dal 27 giugno al 21 settembre – “il divieto su tutto il territorio comunale di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico e in particolare per l’innaffiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi nella fascia oraria compresa tra le 8 del mattino e le 21”.

La pioggia di ieri pomeriggio è servita a poco, difronte l’estrema siccità che sta attaccando i terreni e i campi agricoli. Per quanto riguarda le previsioni dei prossimi giorni, non sono previste altre precipitazioni. Al contrario aumenteranno ancora le temperature; la massima prevista per domani è di 34 gradi; lunedì si potrebbero superare i 35 in pianura e i trenta sui rilievi montuosi. Le correnti atlantiche toccheranno la nostra provincia nel corso della settimana potrebbero recare una maggiore instabilità e far diminuire le temperature. Un fenomeno che durerà poco, nel fine settimana prossimo è infatti previsto un nuovo aumento di temperature.