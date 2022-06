Piogge e temporali in arrivo domani nel Piacentino: scatta l’allerta meteo

E’ in arrivo nel nostro territorio una nuova perturbazione che secondo gli esperti porterà pioggia e temporali: a questo proposito scatterà alla mezzanotte un’allerta meteo di colore giallo valida per tutta la giornata di domani, dove sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, su tutta la regione. I fenomeni assumeranno probabilmente un carattere più diffuso sul settore centro-occidentale nella seconda parte della giornata. Nelle zone montane e collinari, centrali e occidentali, non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.

