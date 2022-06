Camion si ribalta sulla rampa di Piacenza Ovest: autista incastrato e grave

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio del 28 giugno sulla rampa autostradale dell’A21 di Piacenza Ovest, direzione Bologna. Un camion si è ribaltato e l’autotrasportatore a bordo è rimasto incastrato tra le lamiere. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo. L’uomo versa in condizioni gravi ed è stato trasportato all’ospedale di Parma in elicottero.

