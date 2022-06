Spaventoso incidente alla Lupa: due donne ferite, tre auto distrutte

Un violentissimo scontro tra tre auto ha provocato due feriti e la chiusura temporanea di via La Primogenita nel tratto tra la Lupa e via Capra.

Stando alle prime ricostruzioni, la carambola sarebbe stata provocata dal contatto tra una vettura con a bordo tre stranieri che procedeva ad alta velocità e un’auto di una scuola guida. La prima ha perso il controllo e si è scontrata con un’altra vettura. Tutte e tre le auto sono andate distrutte a seguito dei pesanti impatti. Le due ragazze alla guida delle vetture coinvolte assieme alla prima sono rimaste ferite e sono state soccorse dai mezzi del 118 anche in stato di choc per il grandissimo spavento.

Sul posto, oltre ai sanitari, la polizia, la polizia locale e i vigili del fuoco.