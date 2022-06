Venerdì Piacentini dal 1 luglio. Le modifiche alla viabilità in centro

Per garantire lo svolgimento in sicurezza degli eventi in calendario nelle serate dei Venerdì Piacentini, venerdì 1, 8 e 15 luglio saranno adottate le seguenti limitazioni alla viabilità.

Dalle ore 14, sino alle 3 del mattino successivo, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in piazzetta Grida, piazza Cavalli, via Daveri, piazza Borgo, corso Vittorio Emanuele – nel tratto tra viale Palmerio e Stradone Farnese – nonché nel tratto di via San Siro tra via S. Franca e via Giordani, in via Cavour (dall’intersezione con via Borghetto a piazza Cavalli), in corso Garibaldi, in via S. Donnino, via Medoro Savini, piazzetta Plebiscito e piazza Duomo.

Dalle 18 sino al termine della manifestazione, sarà vietata la circolazione – con la sola eccezione di residenti e dimoranti – in piazza S. Antonino, piazza Borgo, piazza Cavalli, via Daveri, via Legnano, piazza Duomo, via S. Antonino, via Garibaldi, via San Donnino, via Medoro Savini, piazzetta Plebiscito, corso Vittorio Emanuele (tra via Palmerio e Stradone Farnese), nel tratto di via S. Siro tra via S. Franca e via Giordani, nel tratto di via Cavour tra via Borghetto e piazza Cavalli, in via Mazzini (tra via S. Eufemia e piazzetta S. Margherita), in via Felice Frasi e via Cavalletto. Dall’osservanza del divieto di circolazione saranno esonerati sia i residenti e dimoranti nelle vie sopraccitate (così come i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine), sia gli abitanti di via S. Franca, via Verdi e vicolo Edilizia, che potranno percorrere in entrambi i sensi di marcia, seguendo il percorso più breve e procedendo a passo d’uomo, il tragitto necessario per raggiungere la propria casa. Anche ai velocipedi sarà sempre consentito il passaggio.

Durante lo svolgimento delle serate, dalle 18 alle 3 del giorno successivo, all’interno della Zpru (zona di particolare rilevanza urbanistica) sarà vietato il transito ai veicoli con massa complessiva superiore ai 35 quintali.