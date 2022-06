Alla scoperta dei benefici della lavanda: sabato festa al mercato coperto

Al Mercato Coperto di Campagna Amica arriva la festa della lavanda sabato 2 luglio. Ricco il programma, al via alle 9 con un convegno, che vedrà intervenire in via Farnesiana, 17 a Piacenza, il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli per i saluti introduttivi e, a seguire, Stefano Brugnelli, presidente dell’Associazione Culturale di Produttori di Lavanda dell’Appennino Piacentino e Cesare Bollani, direttore del Centro italiano di formazione, cultura, ricerca e produzione di lavanda.

L’evento proseguirà con una dimostrazione di distillazione della lavanda in corrente di vapore con distillazione di oli essenziali a cura dell’azienda agricola “Il Melisseo”, presente al Mercato Coperto e con una degustazione gratuita di prodotti a base di lavanda. Nel frattempo proseguono con successo le iniziative legate alla mostra “Klimt. L’uomo, l’artista, il suo mondo” in corso di svolgimento alla Galleria Ricci Oddi di Piacenza, fino al prossimo 24 luglio, con la finalità di promuovere le bellezze di Piacenza. I visitatori della mostra che si recano al Mercato Coperto di Campagna Amica, ricevono all’infopoint – mostrando il biglietto d’ingresso alla mostra – un buono sconto e in omaggio – fino ad esaurimento scorte – la borsa in juta personalizzata con il dipinto “Ritratto di Signora”.

Il Mercato Coperto è aperto il venerdì dalle 16 alle 21, il sabato e la domenica dalle 8 alle 14.30.