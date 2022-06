Strada Farnesiana, auto si ribalta dopo un incidente. Donna ferita, traffico in tilt

Ha causato non pochi disagi alla circolazione l’incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 9 in strada Farnesiana a Piacenza. In prossimità dell’incrocio con via Millo due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate violentemente. In seguito all’impatto, che ha coinvolto anche alcuni veicoli in sosta, una delle due auto è finita ruote all’aria. Nell’incidente è rimasta ferita una donna, subito soccorsa da un’ambulanza della Croce Bianca Piacenza. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia municipale per compiere i rilievi. L’incidente ha bloccato la strada per diversi minuti.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà