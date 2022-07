Acqua non potabile in 11 località di Travo. “Vietato bere quella del rubinetto”

Non bastava l’emergenza siccità: ora undici località del comune di Travo – quelle dipendenti dall’acquedotto di Caverzago – non potranno più bere l’acqua potabile a causa dei valori di coliformi totali e enterococchi emersi dalle ultimi analisi.

Il divieto – veicolato da un’ordinanza comunale di ieri pomeriggio – riguarda nello specifico le località di Corbellino, Fugazza, Vei, Sodini, Costa, Calzarossa, Chiesa di Caverzago, Poggiolo, Dorba, Colombara di Dorba e Ronco Macchione. Qui è vietato utilizzare l’acqua dei rubinetti per uso domestico o potabile a meno che non vengano sottoposte ad un procedimento di clorazione o che vengano fatte bollire per almeno 15 minuti.

All’origine del provvedimento ci sono i campioni prelevati all’acquedotto di Caverzago il 13 e il 27 giugno: una volta portati in laboratorio per le analisi, è emerso che i valori inquinanti sono tali da rendere pericoloso il consumo dell’acqua. L’ordinanza resta valida fino al ritorno dei valori chimici entro le soglie di legge stabilite.