Anziana morta in casa da alcuni giorni: dramma della solitudine in via Manfredi

Dramma della solitudine in via Manfredi. Intorno a mezzanotte, la polizia locale di Piacenza ha ritrovato il cadavere di un’anziana di 84 anni nella propria abitazione. Le forze dell’ordine, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenute in seguito alla segnalazione di un parente che da circa un mese aveva perso in contatti con la donna, seguita dai servizi sociali di Piacenza. Il corpo dell’anziana è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione. Gli agenti della polizia locale non hanno individuato segni di effrazione nella casa: tutti gli elementi, quindi, lasciano pensare a una morte naturale.

