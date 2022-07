Da oggi partono i saldi estivi: le regole e i consigli per uno shopping consapevole

L’estate è appena iniziata ed è già tempo di saldi. Il 2 luglio partono anche a Piacenza gli sconti, con la possibilità di fare acquisti a prezzi ribassati. Da qualche giorno, in alcuni negozi, sono iniziate le vendite promozionali, ma è da oggi che partono ufficialmente i saldi e resteranno fino al 31 agosto. I commercianti auspicano in una ripresa dei consumi, anche se molti parlano di una stagione di ribassi troppo prematura.

REGOLE – E’ buona regola controllare sempre il prezzo originale e la percentuale di sconto, che devono essere indicati. Verificare sempre che i capi siano in buone condizioni . Qualora non dovessero andare bene si rischierà di non poterli cambiare (tale facoltà è infatti a discrezione del commerciante).

Un altro suggerimento è quello di controllare che la merce in vendita in sconto sia quella stagionale. La legge prevede infatti che in saldo debbano esserci i prodotti stagionali e non tutti.