L’Avis di Gropparello premia i suoi donatori. “Patto di solidarietà con la comunità”

“Che bello avere avuto la possibilità di ritrovarci per celebrare i nostri donatori, la loro passione e il loro impegno”. La felicità di Mauro Rigolli, presidente della sezione gropparellese di Avis che si è riunita davanti alla chiesa parrocchiale per la tradizionale festa del donatore. Una tradizione che è venuta a meno negli ultimi anni a causa dell’emergenza sanitaria e forse proprio per questo è stata oltremodo sentita e partecipata dalle decine di volontari.

“Non ci siamo mai fermati durante il periodo pandemico – le parole di Rigolli – oltre le donazioni, collaboriamo con le altre associazioni per aiutare i residenti e portiamo avanti iniziative rivolte soprattutto ai nostri giovani”. Nell’ultimo anno Avis di Gropparello insieme alla sezione di Carpaneto ha donato diari e materiale scolastico agli alunni delle classi medie del comprensorio proprio di Carpaneto e Gropparello. Inoltre, i volontari della sezione della Val Vezzeno hanno consegnato ai piccoli dell’asilo tavoli per disegnare e tricicli.

Durante la festa del donatore sono intervenuti anche il primo cittadino di Gropparello Armando Piazza che ha ringraziato tutti i volontari presenti e Gilberto Piroli, presidente di Avis provinciale Piacenza: “Avis è vicino alle esigenze delle persone e, da sempre, oltre alle donazioni estremamente importanti – ha spiegato Piroli – porta avanti un patto di solidarietà con le comunità di cui fa parte”.

Dopo la messa , presieduta da don Lodovico Groppi, sono stati premiati i donatori che hanno raggiunto i traguardi previsti dalle benemerenze indicate dal regolamento nazionale. A loro e a tutti i referenti della altre sezioni provinciali di Avis è andato il ringraziamento di Mauro Rigolli: “Siete un esempio per i nostri giovani che spero si avvicinino sempre di più alla nostra realtà sia come donatori sia come volontari a disposizione dell’associazione e quindi di tutta la comunità. Vi aspettiamo”.

Nel frattempo proseguono le attività di Avis Gropparello con attenzione particolare verso l’anno prossimo quando la sezione festeggerà il cinquantesimo compleanno. “Non vediamo l’ora di celebrare questo traguardo così importante con tutti i soci, le loro famiglie e la gente di Gropparello” ha concluso Rigolli.