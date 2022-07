Fiera di Sant’Antonino: 300 bancarelle invadono il Pubblico Passeggio

Torna oggi, lunedì 4 luglio, la fiera del patrono Sant’Antonino, con il serpentone di quasi 300 bancarelle, le scope telescopiche, il panino con la porchetta e gli acquisti da fare fin dalle sei del mattino. È la tradizionale e tanto attesa da piacentini e non solo fiera di Sant’Antonino. Si torna alla normalità dopo edizioni ridotti causa Covid. Per accedere alla fiera non sarà obbligatoria la mascherina, ma sarà fortemente consigliata, soprattutto nei tratti affollati: sono 293 le bancarelle dislocate sul Pubblico Passeggio, via Palmerio fino all’ingresso del parcheggio, via Genova, corso Vittorio Emanuele fino allo Stradone Farnese e via Alberici. In piazzale Libertà troveranno spazio gli espositori. Sul Facsal, in zona via Santa Franca, saranno allestiti gli stand di Croce Rossa, Croce Bianca e Confraternita della Misericordia: quest’ultima continuerà per l’occasione nella tradizionale raccolta dei tappi in plastica da destinare al riciclo. In zona liceo scientifico invece saranno posizionati gli stand delle associazioni di volontariato, fra cui la Casa di Iris.

“Un’occasione per alimentare la speranza in tempi non facili; un’occasione per ricordare la figura del nostro patrono e i valori che ha saputo incarnare: dalla fedeltà al coraggio; un’occasione infine per fare festa con tutta la nostra cittadinanza”. Sono le parole di don Giuseppe Basini, parroco della basilica patronale e tra i protagonisti dell’organizzazione degli eventi.