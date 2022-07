Oggi la consegna dell’Antonino d’oro al professor Pierpaolo Triani

Oggi, 4 luglio, verrà consegnato, come ogni anno, l’Antonino d’oro a chi si è particolarmente distinto sul territorio. L’edizione 2022 del premio andrà al professor Pierpaolo Triani come stabilito dal Capitolo dei Canonici della Basilica di Sant’Antonino martire.

“Il conferimento del premio – si legge nella nota – vuole essere un atto di stima nei confronti di un uomo che con passione, generosità e competenza si sta spendendo all’interno della chiesa diocesana e nazionale, nella professione di docente universitario, di educatore e formatore in vari ambiti della vita sociale ed ecclesiale. In lui riconosciamo una limpida testimonianza di vita cristiana laicale, animata da un sincero amore per la comunità civile e quella ecclesiale, un “uomo della chiesa nel cuore del mondo e di uomo del mondo nel cuore della chiesa” (documento di Puebla n 786).

L’impegno del prof. Triani ci richiama inoltre a riscoprire la centralità della scelta educativa, a promuovere una “alleanza per l’educazione” che sappia coinvolgere il maggior numero possibile di interlocutori. In un contesto sociale frammentato come il nostro, segnato dagli effetti collaterali della pandemia e della guerra in atto nel continente europeo, tale scelta diventa sempre più necessaria e urgente per garantire alle nuove generazioni un futuro migliore”.

Il premio “Antonino d’oro”, giunto alla 37^ edizione, viene annualmente sponsorizzato e patrocinato dalla Famiglia Piasinteina. Verrà consegnato personalmente dal vescovo Adriano Cevolotto, nella Basilica Sant’Antonino a conclusione della solenne celebrazione eucaristica delle ore 11.00.