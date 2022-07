Alla Faggiola la sede della Federazione nazionale delle associazioni sarde

La Federazione nazionale delle associazioni sarde in Italia (Fasi) avrà sede a Podenzano, in particolare alla Faggiola di Gariga nella storica corte agricola Tadini.

Il presidente è il medico veterinario Bastianino Mossa, anche presidente del gremio sardo “Efisio Tola” di Piacenza. La sede nazionale segue il presidente ed è per questo che “Casa Sardegna” si è trasferita a Podenzano. Per la prima volta sbarca in Emilia Romagna.

Sarà un luogo aperto ai sardi che vivono e lavorano sul territorio, ma anche alla comunità piacentina e sarà la fucina di idee e di progetti di promozione della Sardegna. La Fasi conta 70 circoli di 10 regioni e 45 province.

La sede è all’interno di uno dei caseggiati all’interno della corte i cui locali sono stati ristrutturati con i fondi propri del circolo piacentino, mentre il tetto è stato completamente rifatto grazie a fondi ministeriali. É stata ricavata inoltre una foresteria con due stanze per ospitare chi dalla Sardegna arriva a Piacenza. L’inaugurazione della sede Fasi, cui hanno partecipato anche le autorità del territorio piacentino e rappresentanti dei circoli sardi, è stata inserita nell’evento annuale “So tusorzu” promosso dal gremio “Efisio Tola” durante il quale si è perpetuata la tradizione della tosatura del gregge e il pranzo con prodotti e musica tipica. Presente anche Africa Mission-Cooperazione e Sviluppo con un banchetto solidale e il bettolese Emilio Marina con il suo coltello dei record realizzato in Sardegna con l’amico sardo Antonio Zucca.